Манипулятор обрушил опору с указателем, и та упала на легковушку Полиция Подмосковья: из-за падения опоры со знаками на ЦКАД пострадал водитель

Водитель автомобиля «Нива» пострадал в результате падения на машину металлической конструкции с указателем на 313-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье, сообщило ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале. Отмечается, что причиной ДТП мог стать водитель грузовика с манипулятором.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовой машиной, допустил повреждение металлической конструкции с указателем, после чего последний упал на двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Нива», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему водителю легковушки была оказана медицинская помощь. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина только чудом отделался ушибами. Также канал сообщил, что опору с указателем снес манипулятор. В результате на дороге возникла пробка, но сейчас движение восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. ДТП произошло в районе санаторно-курортного комплекса «Аквалоо» на улице Декабристов. Пострадавших увезли в городскую больницу № 4 до приезда спасателей.