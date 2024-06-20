«Мама меня не обижала»: дети подозреваемой в убийстве обратились к Путину Дети подозреваемой в убийстве дочери женщины обратились к Путину

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

В Сети опубликовано видео обращения троих детей к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить их мать из под стражи. Жительница Адыгейска и ее супруг подозреваются в убийстве трехлетней дочери, которую после рождения сдали в детский приют, но спустя три года решили забрать домой. Двое сыновей и дочь утверждают, что мама их любит, как любила младшую девочку из детдома.

Хотим попросить, чтобы нашу маму отпустили. Чтобы она была с нами. Потому что без нее нам очень сложно. <...> Я хочу быть с мамой, моя мама меня не обижала <...> Мама нас любит, и Аминку (младшая дочь — прим NEWS.ru) любила. Я видел по телевизору, что они говорили всякие гадости про нашу маму, это вранье, — говорят дети в кадре.

Трехлетняя девочка скончалась в начале июня. Первым был арестован ее отец, а недавно в СИЗО отправили и мать ребенка. Известно, что девочку в детдома сдала мать из-за того, что ребенок родился с проблемным здоровьем. Только весной отец настоял на том, чтобы дочь начала жить с ними. Тело ребенка было покрыто синяками, также на нем были видны следы от ожогов. Мать рассказала, что трехлетняя дочка совращала старших братьев.