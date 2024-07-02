Малыш разбился, выпав из окна в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры в Нижнем Новгороде, сообщает портал NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах. Трагедия произошла на проспекте Кораблестроителей.

Отмечается, что мальчик погиб на месте. Другие подробности и обстоятельства смерти малыша не приводятся.

Ранее восьмилетняя девочка оперлась о москитную сетку и выпала со второго этажа в детском оздоровительном лагере «Спутник» в городе Салавате в Башкирии. С сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибом внутренних органов ее доставили в больницу Стерлитамака.

До этого в Калуге пятилетний ребенок получил серьезные травмы, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Трагедия произошла в жилом доме на улице Московской. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и госпитализировали ребенка.

В свою очередь в Томске семилетний мальчик выпал из окна квартиры с 10-го этажа. Ребенок выжил и был доставлен в больницу. Прокуратура Кировского района организовала проверку.

В конце июня в Дербенте двухлетний ребенок выпал из окна. Малыша госпитализировали с разбитой головой и переломами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Предварительно, пострадавший оказался без присмотра взрослых в квартире на улице Сальмана. Он остался жив благодаря тому, что приземлился с пятого этажа на пристройку.