Маляру аэропорта Сочи грозит пять лет за шутку про стаканчик кофе Маляру аэропорта Сочи грозит пять лет за ложное сообщение о теракте

Фото: Международный аэропорт Сочи/vk.com

Международный аэропорт Сочи

Маляру аэропорта Сочи грозит пять лет за ложное сообщение о теракте после шутки о бомбе в его стаканчике с кофе, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, о выдуманном взрывном устройстве он рассказал сотрудникам безопасности, которые сразу начали проверку.

Mash пишет, что если по результатам проверки будет возбуждено дело, то ремонтнику может грозить до пяти лет тюрьмы за ложное сообщение о теракте.

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