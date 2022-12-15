Малькевич: СБУ в Херсоне сжигает дома

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Херсон

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне сводят счеты с местными жителями. Они сжигают дома и занимаются мародерством, отметил внештатный советник врио губернатора Херсонской области в беседе с ТАСС.

Обстановка в Херсоне плохая. Во-первых, там разворачивается гуманитарная катастрофа. Во-вторых, там Служба безопасности Украины и какие-то парамилитарные формирования продолжают «фильтрационные мероприятия». Только теперь это точнее назвать сведением счетов и мародерством под предлогом разборок с «коллаборантами», — подчеркнул Малькевич.

Он добавил, что некоторые жители Херсона сбегают, оставляя дома. В городе идет «полное разграбление». Сжигают не только дома, но и торговые павильоны, уточнил Малькевич.

Ранее жители Херсона пожаловались, что с приходом ВСУ жизнь стала гораздо хуже, чем была, когда город контролировали российские войска. Телеканал Sky News уточнил, что херсонцы столкнулись со множеством проблем: отсутствием электричества, голодом и нехваткой тепла.