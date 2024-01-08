Малькевич и Сипко поставили подписи в поддержку Путина в Петербурге

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Советник губернатора Санкт-Петербурга по работе в новых регионах, журналист и общественный деятель Александр Малькевич и депутат Херсонской областной думы Юлия Сипко поставили подписи за выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента, пишет «МК-Петербург». Чиновник и парламентарий случайно встретились в Петербурге и решили вместе исполнить гражданский долг в пункте, расположенном на станции метро «Пушкинская».

Такая у нас уникальная история развернулась. Гуляя сегодня по городу, встретил свою коллегу, и мы решили сделать это вместе, поставить свои подписи здесь в Петербурге за нашего кандидата, — поделился Малькевич.

Сипко рассказала, что приехала в Петербург в гости к родственникам на новогодние каникулы. Депутат не успела отдать свой голос в Геническе на Херсонщине, поэтому сделала это здесь.

По состоянию на 8 января в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подано более 1,3 млн подписей. Документы с 23 декабря собирают волонтеры, а затем передают на проверку юристам. Сбор подписей, согласно законодательству, продлится до конца января.

Ранее сообщалось, что в поддержку кандидатуры Путина поступили подписные листы, в том числе с Ямала, Кубани, из Югры, Калмыкии, Адыгеи, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Севастополя, Северной Осетии, со Ставрополья, а также из Астраханской, Волгоградской, Курганской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Кроме того, получены подписи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.