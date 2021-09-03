На видео попала нерпа, которую учат заново есть после спасения на Ладоге

Детёныша ладожской нерпы, которую неделю назад спасли в Коккорево Ленинградской области, учат заново есть. Соответствующий видеоролик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» Фонд друзей балтийской нерпы.

На кадрах видно, как маленькую нерпу кормят мойвой с руки. При этом животное не всегда с охотой берёт пищу. Специалисты отмечают, что в день таким маленьким нерпам можно давать не более пяти рыбёшек.

Нерп бывает очень сложно научить есть рыбу самостоятельно. Попадаются иногда очень упёртые товарищи, — поделились сотрудники фонда.

Известно, что возраст спасённого детёныша составляет от четырёх до шести месяцев. Истощённое животное обнаружили на западном берегу Ладоги в конце августа, его заклёвывали птицы, а отбиться у нерпы не было сил.

Ранее японец в очередной раз доказал, что коты — это жидкость. Он постоянно экспериментирует — выдаёт своим питомцам разную тару, чтобы проверить, поместятся ли они туда, будут ли там сидеть. Видео он выкладывает в своём Twitter. Сначала он заметил, что его персиковые любимцы стали «оккупировать» цветочные горшки и всевозможные тазики в доме. Тогда он стал расставлять в центре комнаты коробки, котам понравились новые домики.