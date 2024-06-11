В Ботлихском районе Дагестана во время схода селей пропала семилетняя девочка, сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что, предварительно, ее унесло в районе села Кижани.
Авторы канала пишут, что ребенок имеет статус «пострадавшая», однако ее состояние пока неизвестно. Также сообщается, что поток воды и грязи снес по крайней мере один автомобиль, однако люди при этом успели отойти в сторону.
Ранее сообщалось, что более 270 жителей города Буйнакска в Дагестане обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции. По словам пресс-секретаря местной администрации Арипа Аримова, в больницах находятся 30 человек. Среди них 21 человек является несовершеннолетним.
Позднее стало известно, что число госпитализированных с отравлением граждан увеличилось до 84. При этом тяжелых случаев болезни в результате инцидента не зафиксировано, отметили в Минздраве. Часть пациентов уже готовится к выписке.
После этого в пресс-службе дагестанского управления Роспотребнадзора сообщили, что к массовому отравлению в республике привела утечка на водоводе. По данным ведомства, из-за аварии случился «подсос» водных стоков, которые попали в резервуары с чистой водой. Исследования показали наличие рота- и норовирусов, а также дизентерии.