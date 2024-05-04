Маленький ребенок выпал из окна четвертого этажа жилого дома в Якутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутске двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна в городе Якутске. <...> В настоящее время ребенок находится в палате интенсивной терапии, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое, — сказано в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и побеседовали с родителями пострадавшего ребенка. По факту произошедшего назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома, расположенном на улице Корнейчука. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. По предварительной информации, в момент трагедии в квартире находилась мать ребенка. Она отвлеклась на короткое время и не заметила, как мальчик залез на подоконник.

Аналогичный случай ранее произошел на Новочеркасском бульваре в российской столице. Там ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. На момент инцидента мать ребенка находилась в другой комнате.