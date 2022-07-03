В Петербурге ребенок выпал из окна, засмотревшись на фейерверк Четырехлетняя девочка в Санкт-Петербурге выпала из окна пятого этажа, засмотревшись на фейерверк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорая помощь

В Санкт-Петербурге врачи педиатрического университета борются за жизнь четырехлетней девочки, которая выпала из окна пятого этажа на Гражданском проспекте. Инцидент произошел около десяти вечера 2 июля. Мать оставила девочку на короткое время без присмотра после купания, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Женщина услышала звуки фейерверка и поняла, что ребенок захочет на него посмотреть и заберется на подоконник. Она вбежала в комнату, но было уже поздно: девочка успела выпасть из окна.

Ребенок облокотился на москитную сетку и вылетел вместе с ней с пятого этажа. Мать увидела ребёнка лежащим на спине на козырьке, — сказали в пресс-службе.

Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в клинику. Ночью у нее не было показаний для операции, сейчас возле ребенка круглосуточно дежурят хирурги. Ряд манипуляций провели врачи других специальностей, в том числе лоры и офтальмологи.

Отмечается, что семья, в которой произошел инцидент, благополучная. По факту падения ребенка проводится проверка.

Ранее на северо-востоке Москвы трехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа многоквартирного дома. В результате падения мальчик разбился насмерть. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).