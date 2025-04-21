Семейный отдых обернулся трагедией в российском регионе Мальчика унесло течением в предгорье во время отдыха с родителями в Адыгее

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Одиннадцатилетнего мальчика, приехавшего с родителями на отдых в Адыгею из Краснодарского края, унесло течением реки Белой в предгорье, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея. Спасатели ищут ребенка вторые сутки. По факту происшествия инициирована процессуальная проверка.

Инцидент произошел 20 апреля вблизи поселка Никель Майкопского района. По предварительным данным, ребенок поскользнулся и упал в воду. Отец пытался помочь сыну, но спасти его не смог.

Следственные органы СК РФ по Республике Адыгея провели осмотр территории с участием криминалистов и опросили свидетелей. На месте трагедии организованы масштабные поисковые мероприятия.

Ход проверки находится под личным контролем руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Василия Ларина, — сообщили в пресс-службе.

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До этого в Приморском крае завершились поиски трех человек, которые без вести пропали во время сплава на сапбордах. По версии следствия, их затянуло в шлюзовую систему по сбросу воды.