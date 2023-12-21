Мальчик «переночевал» в канализации в Бурятии Ребенок в Улан-Удэ упал в канализационный люк и провел ночь под землей

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В Улан-Удэ оставленный без присмотра ребенок провалился в канализационный люк и всю ночь пробыл под землей, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Мать не заметила его отсутствия.

Ребенок упал в открытый люк, когда вечером гулял без присмотра родительницы. Только утром мальчику удалось докричаться до прохожих, которые вызвали спасателей.

Мать ребенка уже вызывала вопросы у правоохранительных органов. Так, в прошлом году женщина отпустила мальчика гулять в 30-градусный мороз в легкой куртке.

Женщину уже неоднократно привлекали к административной ответственности. На этот раз ее признали виновной по уголовной статье о ненадлежащем исполнении обязанностей и в качестве наказания назначили 200 часов обязательных работ.

Ранее в Екатеринбурге 14-летний подросток провалился в открытый люк с кипятком. Выбраться наружу ему помог таксист, который проезжал мимо. На скорой помощи школьника доставили в больницу, мальчик попал в реанимацию с сильными ожогами. Инцидент произошел на улице 40 лет Октября, где, по словам местных, недавно провели ремонт, заменив все люки, но кто-то уже успел украсть одну крышку. Прокуратура организовала проверку.

В середине ноября в Новосибирске полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа. Малыш полчаса пролежал на земле, пока его не заметил случайный прохожий, вызвавший скорую.