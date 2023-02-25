Мальчик в Петербурге продегустировал средство для мытья пола Ребенок госпитализирован в петербургскую клинику с ожогом пищевода от моющего средства

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

24 февраля в Санкт-Петербурге был госпитализирован полуторагодовалый мальчик, который выпил средство для мытья полов, передают «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. У ребенка диагностирован ожог пищевода.

Уточняется, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой. Она могла не заметить, как сын взялся за бутыль с моющим средством. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии.

Ранее в одном из петербургских роллердромов семилетняя девочка, катаясь на роликах, наехала на препятствие и упала на копчик, в результате чего сломала три грудных позвонка. Школьница каталась в сопровождении папы и до этого проходила инструктаж от сотрудника спортивно-развлекательного объекта. Отец не намерен обращаться в полицию или надзорные органы, поскольку считает произошедшее несчастным случаем.