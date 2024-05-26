Мальчик умер на отдыхе в Сочи, распоров живот на теннисном корте В Сочи мальчик умер, распоров живот об натяжитель сетки на теннисном корте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи в одном из санаториев шестилетний мальчик умер, распоров живот после падения на металлическую ручку для натяжения сетки на теннисном корте, сообщает Telegram-канал SHOT. Родители ребенка в этот момент играли рядом. Мальчика доставили в медпункт с проникающей раной, но спасти не смогли.

Отец заявил, что у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория. Отмечается, что в данный момент проводится проверка. Другие подробности происшествия неизвестны.

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