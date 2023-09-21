Мальчик сорвался с четырехметровой высоты на скалодроме в Челябинске

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В Челябинске шестилетний мальчик сорвался с четырехметровой высоты на скалодроме, сообщили в СК по региону. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Установлено, что во время тренировки по скалолазанию при спуске у шестилетнего ребенка произошла поломка карабина безопасности, в результате чего несовершеннолетний упал на маты и получил травму позвоночника, — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на объекте, указали в челябинском СК.