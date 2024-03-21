В Подмосковье врачи прооперировали ребенка, который сломал оба бедра, катаясь с горки «паровозиком», сообщили в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ). Отмечается, что 10-летнему мальчику предстоит долгая реабилитация из-за травмы. Сейчас он выписан на амбулаторное лечение.
Ребенок поступил в учреждение с болями в области бедер. Врачи выяснили, что у мальчика были сломаны бедра после катания с горки.
Отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями. Когда пациент полностью восстановится, его ждет повторная операция для удаления металлических конструкций, — рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Ранее в Аксае Ростовской области на пятилетнюю девочку обрушились железные качели, установленные на детской площадке в парке культуры и отдыха. У ребенка выявили перелом ключицы и черепно-мозговую травму.
Мать пострадавшей отметила, что все произошло очень быстро — буквально за секунду девочка упала на землю, а следом на нее свалились качели. Доставали ребенка трое случайных очевидцев, затем сразу же вызвали медиков. Также женщина уточнила, что девочка жалуется на боли в ключице.