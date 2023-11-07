Мальчик скончался во время занятий на шведской стенке в квартире SHOT: в Калининграде пятиклассник скончался во время занятий на шведской стенке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде 11-летний мальчик скончался во время занятий на шведской стенке в своей комнате в то время, когда родители и старшая сестра находились тут же в квартире, пишет Telegram-канал SHOT. Мать несколько раз позвала сына на кухню, а когда тот не отозвался, она вошла в детскую и увидела свисающее с перекладины тело.

По данным канала, женщина вызвала скорую помощь, но вернуть к жизни школьника не удалось. Полицейские пришли к выводу, что смерть наступила в результате несчастного случая. Мальчик лазил по шведской стенке, неудачно повис и умер от удушения. Проводится проверка.

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