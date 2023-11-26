Кофемолка взорвалась в руках у школьника в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок получил серьезные ранения из-за того, что в его руках взорвалась кофемолка, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, отец мальчика нашел измельчитель на улице и забрал домой.

Мужчина, работающий сторожем, нашел кофемолку недалеко от дома в городе Балей, она лежала в пакете. Он принес ее домой и ушел. Сын сторожа решил проверить электрический измельчитель и подключил его к сети, после чего произошел взрыв.

Ученик восьмого класса получил множественные осколочные травмы левой кисти, лица, правого глаза, груди, живота. Ребенка госпитализировали в центральную районную больницу. Как отмечает Baza, прибывшие на место происшествия правоохранители и криминалисты собрали фрагменты взорвавшегося прибора, среди которых нашли часть, похожую на электродетонатор.

В прошлом году во рту у 13-летнего школьника из Подмосковья взорвалась электронная сигарета. Тогда следователи выдвинули версию о том, что устройство могло оказаться миной-ловушкой. Сам пострадавший настаивал на том, что в сигарете была заминирована кустарная взрывчатка. Ребенок рассказал, что нашел девайс в почтовом ящике бабушки без записки, без пометок и инструкций. По его словам, он лишь открыл крышку — и сигарета взорвалась.