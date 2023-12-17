Мальчик показал одноклассникам пистолет с маркетплейса и угодил к психологу Школьник из Нижегородской области принес на уроки пистолет с маркетплейса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученик восьмого класса одной из школ города Выксы в Нижегородской области принес на уроки пневматический пистолет, купленный на маркетплейсе, сообщает NewsNN. Мальчик хотел похвастаться оружием перед друзьями, однако его намерения вовремя раскрыла директор учебного учреждения, которая вызвала полицию. Было принято решение отправить ребенка на обследование к психологу.

По информации издания, мама мальчика знала о покупке, но никаких опасений у нее это не вызвало. По словам женщины, ребенок не хотел причинить вред одноклассникам. Подтвердить это предстоит специалисту. Уточняется, что пистолет стоил 500 рублей. Полиция изъяла у ребенка само оружие и патроны к нему.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ребенок прострелил себе губу во время игры со сверстниками. Мальчик и его друзья устроили стрельбу по бутылкам на пустыре в поселке Сухая Балка. После очередного выстрела пуля отрикошетила и попала подростку в верхнюю губу.

Он сам обратился за помощью. Как оказалось, подросток купил пистолет летом у сверстника. После происшествия мать пострадавшего сначала написала заявление в полицию, однако позже отозвала его.