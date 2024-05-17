«Мальчик лежал и не двигался»: очевидец об аварии с подростками в Череповце Очевидец: прохожие доставали подростка из-под машины после ДТП в Череповце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Череповце пострадавшего подростка, на которого наехал знакомый на автомобиле, помогали доставать из-под машины прохожие, рассказал NEWS.ru очевидец произошедшего. Свидетель аварии уточнил, что мальчик лежал и не двигался. По его словам, выжил пострадавший или нет, пока неизвестно.

ДТП произошло накануне, 16 мая, когда двое подростков решили прокатить знакомого на капоте автомобиля. По словам очевидца, эта компания часто устраивает подобные развлечения.

Эта компания часто устраивает подобные развлечения. В этот раз мы заметили, как двое подростков катают третьего на капоте машины, сразу было ясно, что это плохо закончится. Люди помогали перевернуть машину, чтобы достать мальчика, когда по нему проехала машина. К приезду скорой он уже лежал и не двигался. Мы не знаем, выжил он или нет, — рассказал очевидец.

В Кирове ранее фура насмерть сбила девятилетнего мальчика. По данным региональной полиции, водитель грузовика переехал ребенка, однако после этого продолжил движение. Мальчик девяти лет подъехал на велосипеде к проезжей части. После того как загорелся зеленый сигнал светофора, он начал переходить дорогу, где на него наехала фура.