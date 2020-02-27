Школьник из Тюмени Егор Зворыгин продал пять картин, чтобы помочь маме погасить долги по ипотеке. Кроме того, ребёнок снимает анимационные фильмы. Несмотря на все усилия, семья должна свыше трёх миллионов рублей.
Женщина должна погашать и регулярные и просроченные платежи. Последних набежало уже 900 тысяч рублей,
Сам решил, ему 10 лет уже. Он все решения принимает самостоятельно. <...> Мы не успеваем картины рисовать. Эти картины стоят от тысячи до полутора [тысяч] рублей. Поэтому у нас не получается на ипотеку накопить, — рассказала мать Егора Светлана Зворыгина.
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