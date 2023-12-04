Мальчик из подручных средств мастерит для передовой мышеловки и розжиг SOTA: на Ставрополье школьник мастерит окопные мышеловки для бойцов ВС РФ

Школьник из Пятигорска Глеб делает окопные мышеловки для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, видео распространил Telegram-канал SOTA. Из подручных средств 10-летний мальчик собирает конструкции для ловли грызунов. Кроме того, Глеб научился делать розжиг, необходимый на фронте в сырую погоду.

Я посмотрел, сколько на передовой мышей, и мама посоветовала сделать мышеловки. И я начал их делать. Разные: крутящиеся, некрутящиеся, с грузиками, с лесенками, можно было и без лесенок, — объяснил он.

Для мышеловок в ход у Глеба идут и старые пластиковые ведра, и алюминиевая проволока, и куски фанеры, и сетка рабица. По словам школьника, в работе ему помогает «многофункциональный инструмент».