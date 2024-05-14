«Макфа» не захотела отдавать компанию государству «Макфа» обжаловала решение о национализации компании

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Группа «Макфа» подала апелляцию на решение суда о немедленной национализации компании, сообщил РБК адвокат Павел Хлюстов. По его словам, клиент подал жалобу 14 мая в Центральный районный суд Челябинска.

По ходатайству Генпрокуратуры суд обратил решение к немедленному исполнению. Еще до проверки законности решения в апелляционном суде «Макфа» перейдет под контроль Росимущества, — сказал юрист.

Ранее, 8 мая, Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства группы компаний «Макфа». Ответчиком в деле выступал бывший депутат Госдумы и предприниматель Михаил Юревич. Адвокат, комментируя вердикт, заявил, что никакие властные полномочия не могут повлиять на выбор людей, которые многие годы покупали продукты «Макфы». По его словам, прокурор не смог доказать, что компания использовала средства неизвестного происхождения для развития своего бизнеса в России.

До этого адвокат Игорь Трунов заявлял, что бывшие владельцы «Макфы» рассчитывают выкупить обратно акции своей компании после конфискации. По его словам, при таком сценарии в управление предприятием войдет государство.