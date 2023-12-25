Макет самолета Ту-154 загорелся в читинском зоопарке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огнеборцы локализовали пожар в читинском зоопарке «Радуга», где загорелся макет самолета ТУ-154, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, огнем была охвачена внутрення обивка воздушного судна на 70 квадратных метрах.

В Забайкальском крае огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение, — говорится в соообщении.

Ранее в Астрахани сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в административном здании, расположенное в Советском районе города. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К тушению были привлечены 67 спасателей и 16 единиц специальной техники.

23 декабря пожар произошел в торговом центре «Хорошо» на севере Москвы. Из здания эвакуировали посетителей и работников. Информация о пострадавших не поступала. Очевидцы наблюдали на крыше ТЦ задымление. В помещениях сработала пожарная сигнализация, всех присутствующих по громкой связи попросили покинуть здание. Позже выяснилось, что в торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 3 квадратных метра.

В тот же день возгорание на площади 700 квадратных метров локализовали в Забайкальском крае. Огнем оказалась охвачена крыша гаражного бокса размером 15×40 метров. К тушению были привлечены 38 человек и 10 единиц техники МЧС России.