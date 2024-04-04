Майор спас рядового, попавшего гранатой в бруствер на учениях в Ногинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Майор закрыл собой рядового, который во время учений на полигоне в Ногинске попал гранатой в бруствер — земляную насыпь на наружной стороне окопа, сообщает Telegram-канала Baza. По его данным, офицер получил ранения, его госпитализировали.

Учения проходили в конце марта — солдаты практиковались в метании ручных гранат. Во время занятия один из рядовых случайно кинул гранату прямо в бруствер.

Как пишет Baza, солдата спас майор Родионов. Офицер оттолкнул рядового и прикрыл его своим телом, чтобы защитить от осколков. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й дивизии ВС РФ спас своих сослуживцев во время атаки украинского беспилотника. По информации ведомства, ефрейтор Павел Янков закрыл собой других бойцов, когда в окоп прилетел вражеский дрон-камикадзе.

Telegram-канал SHOT в конце декабря сообщил, что жительница Белгорода закрыла собой детей во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. На кадрах, опубликованных авторами канала, видно, что после звуков взрывов мать сразу же заслонила собой грудничка в коляске и прижала под собой старшего ребенка.