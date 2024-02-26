Майор полиции разбилась на льду Байкала Катавшаяся по льду Байкала майор российской полиции разбилась на снегоходе

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На льду Байкала разбилась катавшаяся на снегоходе майор российской полиции, сообщает МК.RU. Отмечается, что 59-летняя женщина врезалась в шлагбаум.

Женщина приехала в отпуск к брату и вместе с ним каталась на снегоходе. Находясь за рулем, женщина попыталась проехать под металлическим шлагбаумом, ограждающим выезд на берег Байкала. Находившийся сзади 55-летний брат отделался легкими травмами.

7 февраля сообщалось, что грузовик частично провалился колесами под лед на Байкале в районе поселка Большое Голоустное Иркутской области. Водитель пытался добраться на своем автомобиле до места рыбалки, но застрял в одной из трещин в трех километрах от берега.

В конце ноября двое рыбаков в Пермском крае провалились под лед. Инцидент произошел в Ильинском районе. Спасатели-водолазы нашли тела погибших и передали их сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что спасенные в Бурятии четверо рыбаков, чей катер сломался при шторме на Байкале, были вынуждены спать под открытым небом на углях в 20-градусный мороз. Поиски пропавших продолжались четыре дня.

Четверо жителей бурятского поселка Усть-Баргузин отправились на рыбалку в условиях ухудшающейся погоды. В результате мужчины попали в шторм, у катера сломался мотор, корпус судна обледенел, управлять им стало невозможно. Спасенные рассказали, что около суток дрейфовали на воде, прежде чем им удалось пристать к безлюдному берегу.