Майнинговую ферму обустроили прямо возле ТЭЦ в Омске

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Майнинговая ферма

В Омске нашли майнинговую ферму прямо возле местной ТЭЦ, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, местные жители переживают, что переплачивали за услуги ЖКХ, пока неизвестные добывали криптовалюту.

Эколог и член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев рассказал, что накануне он получил фото майнинговой фермы на омской ТЭЦ-4. На кадрах два контейнера со специальным майнинговым оборудованием, которое потребляет огромное количество энергии. Сколько времени оно работало — неизвестно, но жители Омска переживают, что «спонсировали» деятельность криптофермы.

На самой станции отвергли свою причастность к майнинговому оборудованию. Там пояснили, что криптоферму нашли еще 25 апреля на соседней территории. По их словам, оборудование опечатали, но почему-то переместили «на хранение» на территорию ТЭЦ.

В конце апреля в Госдуму внесли инициативу, регулирующую майнинговую деятельность в России. В частности, депутаты хотят запретить организацию обращения цифровой валюты. Согласно законопроекту, определять требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты будет правительство РФ при участии Банка России. Контроль деятельности возьмет на себя Минцифры.

В тексте законопроекта также отмечается, что осуществлять майнинг на территории страны получат право только российские юрлица и индивидуальные предприниматели. При этом они должны быть включены в соответствующий реестр.