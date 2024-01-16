Махинации замдиректора «Водоканала» оценили минимум в 100 млн рублей ущерба В Петербурге задержали замдиректора «Водоканала» из-за подозрений в махинациях

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета задержали заместителя директора «Водоканала» Вадима Чернышова в связи с подозрением в финансовых махинациях, сообщает издание 47news. Следствие полагает, что ущерб от преступных действий может превышать 100 млн рублей.

Чернышов занимает должность замдиректора в «Водоканале» с 2022 года. В его обязанности в том числе входит логистика, организация закупок и материального обеспечения. Следователи считают, что он намеренно завышал стоимость при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не может комментировать следственные действия. В организации заверили, что предприятие полностью сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему следователю 11-го отдела ГСУ МВД Магомеду Тагирову в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. Его соучастником стал адвокат Адвокатской палаты Республики Башкортостан Арсений Гусев. Тагирову назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 100 млн рублей. Гусев получил 7,5 года колонии и штраф более 18 млн рублей.

Кроме того, в Барнауле задержали замглавы местной администрации по дорожному хозяйству и транспорту. Его подозревают в получении особо крупной взятки. По данным следствия, он получил деньги от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками.