Магазин сгорел на юге Красноярского края

Фото: МЧС РФ

Пожарные локализовали пожар на площади 600 квадратных метров, возникший в одном из магазинов в Минусинске на юге Красноярского края, сообщается в Telegram-канале МЧС России. К тушению привлечено 27 человек и девять единиц техники.

В Минусинске огнеборцами МЧС России пожар локализован на площади 600 квадратных метров, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, огонь изначально перекинулся на соседний автосервис, но пожарные с ним справились, и теперь угроза его перехода на другие строения снята. Информация о пострадавших не поступала.

Утром 4 октября возгорание произошло и на территории Красноярского алюминиевого завода. Воспламенился трансформатор, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы поливочная машина потушила воспламенившееся такси. Как отмечается, случилось это на Большой Академической улице в районе дома 6к1. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда из-за образовавшейся пробки.

До этого автомобиль загорелся рядом с деловым центром «Москва-Сити». Движение в сторону Третьего транспортного кольца в связи с инцидентом было полностью перекрыто.