МАГАТЭ уведомили о новой «безрассудной атаке» на Запорожскую АЭС

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Тренажерный центр Запорожской АЭС

МАГАТЭ уведомили о том, что беспилотник совершил очередную атаку на корпус Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба агентства. Там назвали произошедшее безрассудством, которое должно прекратиться. В МАГАТЭ также отметили, что те, кто стоит за атаками, игнорируют неоднократные призывы не допустить ядерную аварию, угроза которой «очень реальна».

Но, как я ранее сказал Совету Безопасности ООН несколько дней назад, эти безрассудные атаки должны немедленно прекратиться Кто бы ни стоял за этими инцидентами, они, похоже, игнорируют многократные призывы международного сообщества проявлять предельную военную сдержанность и не допустить ядерную аварию, угроза которой очень реальна, — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что станция сталкивается с огромными угрозами. По его словам, инцидент 7 апреля, когда дрон атаковал купол энергоблока, показал, что ситуация может измениться в худшую сторону в любой момент.

Ранее в ООН заявили, что члены и сотрудники Международного агентства по атомной энергии не обладают необходимыми средствами для проведения криминалистической экспертизы по установлению виновных в атаках на Запорожскую АЭС. У международного объединения также нет мандата на расследование, отметили в организации.