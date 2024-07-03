МАГАТЭ сообщила об угрозе ядерной безопасности из-за атак ВСУ на Энергодар МАГАТЭ: атаки ВСУ на Энергодар несут угрозы ядерной безопасности и жизни людей

Фото: IAEA/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Вооруженные силы Украины должны прекратить атаки на Энергодар Запорожской области, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его слова приведены на странице организации в соцсети Х. Он подчеркнул, что удары украинских беспилотных летательных аппаратов несут угрозу как мирным жителям, так и ядерной безопасности.

Повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены, — сказано в сообщении.

МАГАТЭ сообщило, что организация была проинформирована сотрудниками Запорожской АЭС о том, что 3 июля вблизи площадки было нанесено несколько ударов дронов ВСУ. В результате этих атак пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре, также они спровоцировали пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС.

Ранее Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки украинских вооруженных сил на подстанцию «Радуга» большая часть Энергодара осталась без света и воды. По его словам, создана значительная угроза жизнеобеспечению города. Он также призвал жителей ограничить использование бытовых электроприборов. Градоначальник добавил, что удары по объектам жизнеобеспечения Энергодара ведутся уже на протяжении двух недель.