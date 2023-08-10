МАГАТЭ: радиологического выброса на ЗАЭС не произошло В МАГАТЭ исключили угрозу окружающей среде из-за поломки в четвертом блоке ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Реакторная установка четвертого блока Запорожской АЭС переводится в режим «холодный останов» после выявления утечки воды, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Радиологического выброса не было, нет и последствий для окружающей среды, отмечается в его пресс-релизе.

ЗАЭС сегодня после обнаружения утечки воды на одном из четырех парогенераторов реакторного блока № 4 начала его перевод из режима «горячего останова» в режим «холодного останова». <...> Выброса радиоактивных веществ в окружающую среду не произошло, — подчеркнули в МАГАТЭ.

Для обеспечения паровых нужд станции в состояние «горячего останова» переведут шестой энергоблок станции.

В процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персонал станции ранее выявил признаки утечки на трубах одного из парогенераторов. Было решено перевести реакторную установку блока №4 в состояние «холодный останов», чтобы поддержать исправное состояние оборудования и надежно пройти осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что в состоянии «холодный останов» реактор заглушен при низких давлении и температуре охлаждающей воды. В таком режиме он не способен генерировать электроэнергию. Перевод шестого энергоблока в состояние «горячий останов» позволит обеспечивать паровые нужды ЗАЭС.