В МАГАТЭ предупредили о новой угрозе ядерной безопасности Гросси: повреждение подстанции в Энергодаре повлияло на ядерную безопасность

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция, напрямую повлияло на ядерную безопасность, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чьи слова приводятся на сайте организации. Он подчеркнул важность защиты и сохранения энергетической инфраструктуры.

Повреждения, полученные подстанцией «Луч», оказали прямое влияние на персонал станции, проживающий в городе Энергодаре, непосредственно прилегающем к станции, а значит, и на ядерную безопасность. Поэтому очень важно, чтобы энергетическая инфраструктура всегда была защищена и сохранена, — сказал Гросси.

Он выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с внешним энергоснабжением украинских атомных электростанций, а также Запорожской АЭС, которая особенно уязвима в этом отношении. Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что она уже потеряла доступ к большинству своих внешних линий электропередачи.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины атаковали подстанцию в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). По ее словам, атака привела к отключению электроэнергии в городе. Это произошло из-за попадания украинских беспилотников по подстанции «Луч».