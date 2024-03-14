В МАГАТЭ заявили, что знают об атаках ВСУ на ЗАЭС

Фото: IAEA/XinHua/Global Look press

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии осведомлено об атаках Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. По словам представителя агентства, МАГАТЭ официально прокомментирует произошедшее завтра, 15 марта.

Агентство знает об этих заявлениях и выпустит комментарий по теме завтра, — заявили в пресс-службе организации.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории электростанции. По его словам, если бы взрывчатка попала в топливохранилище, последствия были бы печальными. Представители ЗАЭС подчеркнули недопустимость подобных атак со стороны ВСУ.

Также СМИ опубликовали кадры последствий обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны украинских военных. На них видно, что сброшенное взрывное устройство оставило большой след на территории ЗАЭС.

Кроме того, инженер-физик Андрей Ожаровский выразил уверенность, что падение взрывных устройств на территории Запорожской АЭС представляет огромную опасность. По его словам, перед снарядами крупнокалиберной артиллерии уязвимы и реакторные здания, и хранилища радиоактивных отходов.