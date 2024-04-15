МАГАТЭ оценило вероятность ядерного коллапса на ЗАЭС Гросси: опасность крупного ядерного коллапса на ЗАЭС все еще реальна

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Потенциальная опасность крупного ядерного коллапса на Запорожской АЭС остается реальной, отметил на заседании СБ ООН гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Угроза сохраняется, несмотря на перевод реакторов на холодный останов, уточнил он.

Несмотря на то что шесть реакторов электростанции сейчас находятся в холодном останове, а последний энергоблок был переведен в этот статус два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной, — подчеркнул представитель агентства.

Ранее Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».

До этого сообщалось, что после визита на ЗАЭС Гросси отказался назвать сторону, которая вела ее обстрел. Он посоветовал дождаться достоверной информации и проанализировать данные. Глава МАГАТЭ не смог делать скоропостижные выводы, решив не рисковать своим авторитетом, который сложился «задолго до начала конфликта».