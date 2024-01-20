МАГАТЭ обнаружило новые мины на территории Запорожской АЭС Эксперты МАГАТЭ нашли мины на периферии территории Запорожской АЭС

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба организации. Там отметили, что боеприпасы найдена в закрытой зоне.

Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции, — уточнили представители МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе — феврале провести полномасштабные консультации по ЗАЭС. Тогда стороны обсудили обеспечение ядерной и физической безопасности станции, а также плановую ротацию специалистов агентства.

Позднее гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС подталкивает к формированию новых стандартов безопасности на ядерных объектах. Он подчеркнул, что речь идет о неоднократных атаках Вооруженных сил Украины на станцию после ее перехода под российский контроль в 2022 году.

В ноябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе, работают порядка 3500 специалистов. По его словам, это почти в три раза меньше, чем необходимо для ее нормального функционирования.