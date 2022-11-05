Магаданский губернатор сообщил о гибели четырех местных жителей в зоне СВО

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил о гибели четырех местных жителей в ходе военной операции на территории Украины. В своем Telegram-канале чиновник написал, что в ближайшее время их тела будут доставлены на территорию региона. Также он сказал, что все четверо будут посмертно награждены. Минобороны России не комментирует эту информацию.

29 октября погиб Роман Смирнов. Он служил старшим наводчиком минометного взвода в десантно-штурмовом батальоне. 30 октября геройски погибли еще трое наших ребят. Сержант Максим Тучин — в ходе боевых действий он выполнял обязанности водителя — электрика отделения технического обслуживания зенитно-ракетного дивизиона. Рядовой Алексей Ершов, служивший механиком — водителем гранатометного взвода батальона морской пехоты и Михаил Коромщиков. Он служил стрелком в отделении морской пехоты, — рассказал Носов о колымчанах.

Он подчеркнул, что родным и близким погибших в зоне СВО солдат будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее портал «Тайга.инфо», ссылаясь на источники, сообщил о гибели двух военнослужащих из Новосибирска в зоне проведения спецоперации на Украине. По данным издания, одному из них было 34 года, другому — 44. Минобороны данную информацию не подтверждало.

Издание пишет со ссылкой на сообщение, опубликованное администрацией Маслянинского района Новосибирской области, о гибели в ходе СВО 12 октября жителя села Пеньково Николая У. Местные власти заявили, что мужчина служил «в звании гвардии капитана, старшего офицера военной части — полевая почта».

«Тайга.инфо» также пишет со ссылкой на новосибирскую областную организацию «Российский союз ветеранов Афганистана» о гибели участника Чеченской кампании Виталия В. в ходе спецоперации. Союз ветеранов сообщил, это «первая боевая потеря» в его рядах. У Виталия В. остались жена и сын.