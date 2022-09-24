Магаданский губернатор поручил разобраться с жалобами из-за мобилизации

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отдал поручение разобраться с жалобами от родственников жителей региона, не подлежащих мобилизации, но при этом получивших повестки из военкоматов, сообщается в Telegram-канале местного правительства. Там также указан номер телефона, по которому следует обращаться с жалобами.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации, — говорится в тексте.

Речь идет о людях, не проходивших воинскую службу и не имеющих военных специальностей, ограниченно годных по здоровью или по возрасту, находящихся в отставке.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.