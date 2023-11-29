Магаданские власти ответили на сообщения об усыплении бездомных собак Власти Магаданской области опровергли сообщения об усыплении бездомных собак

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Принятый в Магаданской области закон о содержании собак не разрешает убийство животных, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Александр Вяткин. Так он прокомментировал появившиеся в Сети сообщения, согласно которым в регионе дали разрешение усыплять бездомных псов в приютах. По его словам, закон не предусматривает такое понятие, как «эвтаназия» бродячих собак.

Эта информация является фейком и не соответствует действительности. В законе губернатора нет речи про эвтаназию для животных. Документ в том числе предусматривает возможность уточнения порядка содержания в отношении тяжелобольных и агрессивных собак. Однако таких решений не принято и постановлений на этот счет не существует, — заявил Вяткин.

Член рабочей группы Магаданской областной думы по этому закону Яков Радченко подчеркнул, что пока порядок работы с бездомными собаками не конкретизирован. Согласно федеральному закону, пункт временного содержания не предполагает постоянное нахождение там животных. Он добавил, что ясность в этом вопросе внесет отдельное постановление регионального правительства.

Ранее комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить закон, разрешающий усыплять безнадзорных собак. По словам депутата Владимира Бурматова, инициатива противоречит федеральному законодательству.