Магаданские полицейские спасли запертого в квартире годовалого ребенка

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Магаданские полицейские спасли запертого в квартире годовалого ребенка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Детский плач они услышали во время профилактического рейда, проведенного совместно с сотрудниками прокуратуры и органами опеки. Он раздавался в квартире, где проживала 24-летняя мать-одиночка. Малыша передали в медицинское учреждение.

Достучаться полицейским не удалось, так как квартира, в которой проживала семья, съемная, поэтому в оперативном порядке пришлось искать владельцев. Приехавшая хозяйка квартиры открыла дверь своим ключом. В комнатах был мусор и бутылки из-под спиртного, малыш находился один, в грязной одежде.

Местонахождение матери, которая нигде не работает и живет на социальные выплаты, полицейским удалось установить лишь через четыре дня. В отношении нее проводится доследственная проверка в связи с подозрением в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — говорится в сообщении.

Ранее в Кисловодске Ставропольского края удалось спасти девятилетнюю девочку, повисшую на карнизе девятого этажа. Кто-то из членов семьи находился с ней в квартире и безуспешно пытался помочь ей забраться на балкон. Крики услышали очевидцы, они же вызвали скорую и полицию. Городская комиссия по делам несовершеннолетних начала проверку по данному факту.