Мужчина выманил деньги у пенсионерок и попал под суд Житель Магадана отправится под суд после обмана 14 пенсионерок

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Следователи закончили расследование уголовного дела против магаданца, который забирал деньги у пенсионерок после фейковых историй про ДТП с участием близких им людей, сообщает Управление МВД по Магаданской области. Мужчине предъявили обвинения по 14 мошенническим эпизодам. Обвиняемый выполнял роль курьера, его выручка составляла 10% от полученных криминальным путем денег. Общая сумма ущерба — 7 млн рублей.

В прошлом году в дежурную часть городского отдела полиции обратились 14 пенсионерок. Самой старшей из них — 85 лет. Женщины стали жертвами мошенников, которые использовали преступную схему «ваш родственник попал в ДТП», — говорится в сообщении.

Россиянам звонил злоумышленник под видом сотрудника правоохранительных органов и сообщал о ДТП с участием близких. Он настойчиво просил передать деньги либо на лечение, либо для того, чтобы «замять» выдуманную историю, в которой обвиняют родственников пенсионеров. Связь с другими участниками преступления обвиняемый держал посредством мессенджера.

Ранее мошенники убедили пенсионерку из Санкт-Петербурга отдать им почти 17 млн рублей. Злоумышленники неоднократно звонили пожилой женщине и просили передать сбережения курьерам, чтобы «обеспечить безопасность денежных средств». Это продолжалось с конца июля 2023 года по 26 февраля 2024 года. Правоохранители принимают меры к раскрытию преступления.