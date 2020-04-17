МАДИ потребовала не работать с таксистами, перевозящими людей без пропуска

https://static.news.ru/photo/dc770936-80e6-11ea-9683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везёт» списки водителей, нарушающих требования самоизоляции при перевозке пассажиров. Их попросили отключить от сервисов агрегаторов.

Отмечается, что водителей, которые перевозят пассажиров без спецпропусков, выявляют в ходе ежедневных рейдов сотрудники МАДИ и ГИБДД. Пассажиров штрафуют на 5000 рублей, а данные водителей направляют агрегаторам.

МАДИ потребовала у агрегаторов «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везёт» прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков, — цитирует ТАСС сообщение.

NEWS.ru писал, что столичные сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков. Водители смогут проверять наличие у клиента разрешения на передвижение по городу. Таксисты будут отказывать в поездке, если маршрут не совпадает с указанным в пропуске или пропуск отсутствует.