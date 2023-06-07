«Мадам начала мордобой»: стали известны детали избиения беременной девушки Соседка избитой беременной девушки рассказал, что драка началась из-за конфликта детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседка избитой в Сургуте беременной девушки рассказала NEWS.ru, что набросившаяся на пострадавшую женщина затеяла драку из-за конфликта ее сыновей с дочерью девушки. Один из мальчиков ударил девочку в живот и разбил губу, когда она заступилась за других детей. Очевидица объяснила, что ранее мать уже просили успокоить ее сыновей.

Конфликт произошел из-за детей. Девочка подошла к маме и сказала, что ей разбили губу. Я бы тоже хотела разобраться, почему обижают моего ребенка. Но она не затевала драку первой. К мадам, которая начала мордобой, раньше тоже подходили и просили успокоить своих сыновей. Ее предупреждали, что девушка беременна, но это, видимо, ей не важно, — рассказал соседка.

По информации Telegram-канала Ural Mash, у пострадавшей, которая находится на 13 неделе беременности, вырван ноготь и травмирована нога. Ее госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее в Сочи семилетняя девочка скончалась после того, как отчим избил ее ремнем. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Отчим нанеся девочке не менее 15 ударов ремнем, в том числе по голове и животу. Следователям он пояснил, что наказывал девочку за непослушание.