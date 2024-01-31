Лжеминер парализовал работу аэропорта в Абакане Неизвестный сообщил о пассажирке с бомбой в аэропорту Абакана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту города Абакан провели эвакуацию из-за сообщения о пассажире, который предположительно хотел пронести взрывчатку на территорию воздушной гавани. Часть вылетов задержали, но сообщение об угрозе не подтвердилось, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Для проверки информации самолет рейс SU1479 [Абакан — Москва] был отбуксирован на стоянку для снятия пассажиров и повторного досмотра воздушного судна, — уточняется в сообщении.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, в аэропорт позвонил некий Дмитрий. Мужчина заявил, что в аэропорту находится пьяная женщина, завербованная ВСУ. Звонивший утверждал, что у пассажирки при себе было взрывное устройство, и продиктовал ее данные. Такая пассажирка действительно была зарегистрирована на рейс, но слова Дмитрия не подтвердились — она вела себя спокойно, и при себе у нее не было ничего запрещенного. По одной из версий, заявитель является украинским мошенником, данные его личности не подтвердились.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы о заложенных в школах Благовещенска взрывных устройствах. Юноша признался, что распространял ложную информацию из хулиганских побуждений. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.