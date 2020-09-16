Лже-сотрудники банка украли с карты петербурженки 1,3 млн рублей

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В Санкт-Петербурге у женщины банковские мошенники сняли с карточки 1,3 млн рублей. Полиция начала расследование.

Как пишут «Невские новости», преступление прошло по отработанной схеме — неизвестный мужчина позвонил потерпевшей на телефон и представился сотрудником службы безопасности банка, он начал рассказывать женщине о том, что мошенники пытаются списать с её карты деньги. Для предотвращения этого он предложил перевести все деньги на другой счёт.

Женщина 1989 года рождения поверила, последовала инструкции мошенников и лишилась 1 млн 365 тысяч рублей.

Издание напомнило, что, если в ходе разговора с оператором банка возникает подозрение, что это мошенник, правильнее отказаться от разговора и самому перезвонить в свой банк.

Как писал NEWS.ru ранее, IT-эксперт сообщил, как уберечь пенсионеров от мошенничества в Интернете. Эксперт посоветовал подобрать для пожилого человека надёжные пароли во всех сервисах, которыми он пользуется, изменить настройки конфиденциальности, а также ограничить доступ посторонних людей к банковской и персональной информации.