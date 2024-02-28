Лыжника-чемпиона арестовали на 15 суток из-за фото в соцсети Чемпиона России по лыжам Зимирева арестовали за бело-сине-белый флаг в соцсети

Фото: vk.com/nikolay_zimirev

Николай Зимирев

Суд в Сочи арестовал на 15 суток двукратного чемпиона России по лыжным гонкам на сверхмарафонских дистанциях Николая Зимирева, сообщается на сайте инстанции. В постановлении отмечается, что спортсмен в своей соцсети «осуществил публичную демонстрацию» бело-сине-белого флага, который является символикой украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Зимирев вину не признал. При этом, как сообщает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), история началась 17 февраля, когда лыжника задержали, тогда его отпустили без протокола, однако спустя несколько дней снова вызвали в полицейский участок, там Зимиреву показали фото, которое опубликовано на его странице во «ВКонтакте», на кадре спортсмен запечатлен на митинге у российского посольства в Тбилиси, а на заднем фоне кто-то из участников держит бело-сине-белый транспарант.

Ранее стало известно, что в Москве водитель микроавтобуса рискует получить 15 суток ареста и остаться без транспортного средства в рамках конфискации из-за бело-сине-белого флага на машине. Местные жители увидели в наклеенной на машине эмблеме символику «Легиона «Свобода России». При этом мужчина попытался убедить сотрудников в том, что разместил на авто российский флаг, но со временем красный цвет на нем выцвел.