Пассажир трамвая в Кемерово заявил, что люди вылетали из салона при ДТП

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Один из пассажиров рейса трамвая в Кемерово, который на скорости врезался в другой, сообщил SHOT, что люди начали вылетать из салона, когда вырвало входные двери. По словам мужчины, транспортное средство начало набирать скорость, и, не сбавляя ее, повернулось.

Я чувствую, как он скорость набирает. Я не понимаю, что происходит. Думаю, ну ладно, бывает, потому что до этого я уже ездил на трамваях, которые развивали такую большую скорость. <...> Вдруг жесткий металлический стук, — поделился пассажир.

Все это время люди в салоне молились и пытались связаться с родными. Пассажир отметил, что пострадали в основном те, кто держался за поручни и опирались на двери. У него самого диагностировали травмы шеи и позвоночника.

За рулем трамвая оказалась 23-летняя девушка, которая работает машинистом меньше года. Ее мать в беседе с SHOT заявила, что некоторые уже пытаются обвинить ее в аварии. Однако, по словам женщины, причина кроется в ужасном состоянии трамваев в Кемерово. Пострадали больше 100 человек, один мужчина скончался.

Замглавы Минтранса России Валентин Иванов ранее заверил, что уполномоченные структуры выясняют причины смертельной аварии с трамваями. Как он подчеркнул, это поможет в будущем избегать подобных инцидентов.