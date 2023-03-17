«Люди проходили мимо»: глыба льда упала на школьника в Свердловской области В Свердловской области глыба льда рухнула на школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Серове Свердловской области глыба льда рухнула на 16-летнего школьника с пятого этажа жилого дома, сообщает KP.RU. Вместе с пострадавшим в момент происшествия был его друг, мать которого рассказала, что прохожие не обращали внимание на лежавшего без сознания ребенка и просто проходили мимо, помочь вызвался лишь один мужчина.

Когда лед упал на его друга, тот потерял сознание — упал в обморок. И половина прохожих просто проходила мимо него. Мой сын поразился тогда: «Мама, все просто проходили мимо», — рассказала Ольга.

Женщина пояснила, что инцидент произошел утром 16 марта, когда ее сын с другом шли в детскую поликлинику, чтобы сделать флюорографию. Неравнодушный прохожий вызвал школьнику скорую помощь, к приезду которой мальчик уже очнулся.

Он хотел встать и пойти, сказал, что ему уже хорошо. Но мужчина запретил ему вставать до приезда врачей. Врачи, когда приехали, оказали ему первую помощь и увезли в больницу, — добавила Ольга.

Мать пострадавшего позже уточнила, что медики не нашли у ее сына серьезных травм. Ему повезло, что он был в шапке и капюшоне и успел прикрыть голову рукой, уверена женщина.

СК по Свердловской области организовал проверку по факту инцидента, пишет издание. Следователи выясняют степень тяжести причиненного здоровью подростка вреда, а также проводят опрос возможных очевидцев. Помимо того, произошедшим заинтересовалась местная прокуратура. Правоохранители хотят выяснить, кто и как убирал с крыши здания опасную наледь.

Ранее в Ивановской области глыба льда упала с крыши дома на коляску с годовалой девочкой. В результате удара ребенок получил сотрясение мозга, у него сломан нос. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.