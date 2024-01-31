«Люди озираются на небо»: Пегов об атаках дронами со сбросами в ДНР Военкор Пегов сообщил об атаках жителей Донецка дронами ВСУ со сбросами снарядов

Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo сообщил, что практически каждый день поступают сообщения о сбросах снарядов с беспилотников ВСУ в том или ином жилом районе Донецка. По его словам, жертвами таких атак становятся мирные жители, под удар попадают машины скорой и обычные автомобили.

Несмотря на то, что врага удалось отодвинуть от столицы Донецкой республики, на улицах ближайших к фронту районов не стало безопасней — люди, выходя из домов, в буквальном смысле озираются на небо. В аналогичной ситуации находятся ближайшие соседи Донецка — Горловка и Ясиноватая. Там ситуация ещё тяжелее, так как границы этих городов фактически совпадают с линией фронта, — пишет Пегов.

По словам автора WarGonzo, украинские дроны долетают не только до прифронтовых районов. Пегов рассказал, что 31 января возле центрального железнодорожного вокзала беспилотник атаковал рейсовый автобус. Сброшенный снаряд повредил крышу, водитель получил ранение.

Военкор подчеркивает, что этот сброс был не случайностью, а «закономерностью». После того, как на площади собрались люди для помощи пострадавшим, был осуществлен повторный сброс, рассказал Пегов.

По сообщению автора, также из-за атак дронов стало очень опасно ездить по трассе, соединяющей Горловку и Ясиноватую. По данным военкора, за последние два дня ВСУ с помощью FPV-дронов подбили на этой дороге два гражданских автомобиля.

Ранее Пегов усомнился, что Франция откажется от отправки наемников на Украину после гибели французских комбатантов при ударе ВС РФ по их временному пункту дислокации в Харькове. Военкор отметил, что в контексте украинского конфликта Париж давно перестал сохранять нейтралитет и начал соперничать с другими европейскими странами в поставках оружия Киеву.