Люди остались без жилья после атаки дронов: фото руин в Курске

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске

15 апреля в Курске два жилых многоквартирных дома подверглись ударам в результате первой массированной атаки ВСУ на город. Здания расположены на Веспремской и Заводской улицах.

Жители вспоминают о мощных взрывах, о том, как строение буквально «подпрыгнуло», задрожали стены. Люди выскакивали на улицу, не успев взять документы и вещи первой необходимости. Бригады МЧС тушили пожары, медики помогали раненым, которых доставали из-под завалов. Пострадавших эвакуировали, отвозили кого-то в больницы, кого-то — в пункт временного размещения.

Люди пока не знают, когда смогут вернуться в свое жилье, которое им обещают отремонтировать через несколько месяцев. Некоторые квартиры уже не подлежат восстановлению, у этих горожан проблема с тем, где жить, стоит еще более остро. Люди обращаются к чиновникам за помощью.

В городе постоянно раздаются сирены воздушной тревоги, нарушен учебный процесс в школах, но куряне не уезжают, а ждут окончательного освобождения Курской области от подразделений ВСУ.

Как выглядит город и разрушенные дома спустя несколько дней после трагедии — в галерее NEWS.ru.