Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
15 апреля в Курске два жилых многоквартирных дома подверглись ударам в результате первой массированной атаки ВСУ на город. Здания расположены на Веспремской и Заводской улицах.
Жители вспоминают о мощных взрывах, о том, как строение буквально «подпрыгнуло», задрожали стены. Люди выскакивали на улицу, не успев взять документы и вещи первой необходимости. Бригады МЧС тушили пожары, медики помогали раненым, которых доставали из-под завалов. Пострадавших эвакуировали, отвозили кого-то в больницы, кого-то — в пункт временного размещения.
Люди пока не знают, когда смогут вернуться в свое жилье, которое им обещают отремонтировать через несколько месяцев. Некоторые квартиры уже не подлежат восстановлению, у этих горожан проблема с тем, где жить, стоит еще более остро. Люди обращаются к чиновникам за помощью.
В городе постоянно раздаются сирены воздушной тревоги, нарушен учебный процесс в школах, но куряне не уезжают, а ждут окончательного освобождения Курской области от подразделений ВСУ.
Как выглядит город и разрушенные дома спустя несколько дней после трагедии — в галерее NEWS.ru.
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Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия попадания БПЛА в жилой дом на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия попадания БПЛА в жилой дом на улице Заводской в городе Курске
Фото: Последствия попадания БПЛА в жилой дом по улице Заводская, в г. Курск
Фото: Последствия попадания БПЛА в жилой дом по улице Заводская, в г. Курск
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Обстановка у дома на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Обстановка у дома на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Заводской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Разрушения в жилом доме на улице Веспремской в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Обстановка у жилого дома на улице Веспремской после атаки БПЛА в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Обстановка у жилого дома на улице Веспремской после атаки БПЛА в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Обстановка у жилого дома на улице Веспремской после атаки БПЛА в городе Курске
Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Обстановка у жилого дома на улице Веспремской после атаки БПЛА в городе Курске